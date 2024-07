Fašism toitub vägivallast. Kõik need aastad pärast seda, kui tema enda toetajad ründasid Kapitooliumi, et 2020. aasta valimistulemus ümber pöörata – paljud neist ähvardasid viga teha spiiker Pelosile ja asepresident Mike Pence’ile –, on Trump pidanud sissetungijaid, potentsiaalseid röövijaid ja mõrvareid märtriteks ja pantvangideks. Ta on lubanud neile armu anda, kui ta ametisse tagasi valitakse. Tema enda töötajad on tunnistanud, et Trump hõõrus rõõmust käsi, kui seda kaost televiisorist vaatas.