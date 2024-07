JUHTKIRI ELi piir Obinitsast Nizzani peab pidama

Võidu muudab veenvaks võrdlus eelmise valimistulemusega aastast 2019. Toona sai von der Leyen esimese Euroopa Komisjoni naispresidendina 383 poolthäält ja 327 vastuhäält. Aastatel 2013–2019 Saksamaa kaitseministrina töötanud Leyeni kindel tagasivalimine näitab, et kuluaarides on saavutatud poliitiline kokkulepe, mis Euroopa Parlamendi traditsioone arvestades püsib tõenäoliselt kogu eelseisva viieaastase perioodi.

Von der Leyeni valik on Eestile hea, kuna lisab stabiilsust üsna ebastabiilsesse maailma. Me ei tea täpselt, milline saab olema tõenäolise Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi poliitika, kuid seetõttu – või isegi sellest olenemata – peab Euroopa tegema ära enda kodutöö, sealhulgas suurendama kaitsekulutusi ning käivitama senisest efektiivsemalt kaitsetööstuse. Von der Leyen on sobiv isik, survestamaks liikmesriikide kaitsepööret Euroopa Komisjoni poolt.

Nüüd võib olla juba üsna kindel ka Kaja Kallase läbiminekus, ehkki kindlasti ootab teda Euroopa Parlamendis võimas grillimine. Saadikud on küsinud ikka kriitilisi küsimusi, see on nende võimalus keerata pöial üles- või allapoole ning seda on rõõmuga kasutatud. Eelmisel korral kukutati läbi Sylvie Goulard, Prantsusmaa kandidaat siseturu voliniku mõjukale ametikohale. Niisiis, üllatusi võib juhtuda.