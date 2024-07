Hannele Valkeeniemi Esimene rindejoon asub kahe kõrva vahel

Kirjanik Viivi Luik pani selgelt paika kultuuri kui turvalisuse tuuma: «Kultuur pole iluasi, see on väikestele rahvastele elu ja surma küsimus.» Kultuur teeb Eestist Eesti, Soomest Soome ja Ukrainast Ukraina. Pandeemia ajal hakati mõistma, et just kultuur aitas vaimselt vastu pidada.