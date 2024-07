RAINER SAKS Venemaa vaevleb elektrikatkestuste käes, Putinil on head šansid ennast rahva ees idioodiks teha

Ukraina jätkab uue mobilisatsiooni korralduse ülesehitamisega. Ukrainast ei saa edaspidi lahkuda meessoost kodanikud ilma nn sõjaväepiletit ette näitamata. See on dokument, kus on kirjas, milline kohustus on kodanikul oma relvajõudude ees. Kui tegemist on mobilisatsiooni reservi kuuluva isikuga ning puudub spetsiaalne luba riigist lahkumiseks, siis ei ole võimalik riigipiiri ületada. Dokument võib olla nii paberil kui elektrooniline. Kokkuvõttes on piirivalvel võimalik kontrollida, kas dokument on võltsitud või mitte.