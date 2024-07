Elva gümnaasiumi noored kursuse raames lasketiirus laskmas. Foto on illustratiivne.

Šveitsis ja Soomes on inimestel kodus mitmeid relvi ja pitseeritud laskemoona, mis on kodanikukaitse tähtis osa. Postimees uuris erakondlastelt, kuidas võiks sellest eeskuju võtta Eesti, selle asemel et muuta relvade omamine keeruliseks.