Järgnev kirjatükk koondab minu isiklikud seisukohad mõni aeg tagasi ilmunud uudise kohta, kuidas kapo ametnikud käisid valenime all korp! Sakalas õlut joomas ja jäid vahele ( PM 5. juuli ).

Minu hinnangul on kogu selle loo kommenteerimisega unustatud üks oluline asi ja selleks on korporantide laual olnud (rohke) õlu. Kui vaadata meediasse jõudnud korporatsiooni pilte, siis näeme, et lauad olid lookas õllepudelitest. Mis juhtub inimestega, kes ohtralt õlut joovad? Nende jutt läheb selle tegevuse käigus valjemaks ja joviaalsemaks, jutu teemadesse tuleb rohkesti igatsugu nalju ja kahetimõistmisi.