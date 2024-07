See on vähemalt kolmas juhtum, kus Ukraina õhujõud fikseerivad Iraani droonide liikumise läbi Ukraina Valgevenesse. Eriti veidraks teeb viimase juhtumi asjaolu, et eile varahommikul Valgevene õhuruumi lennanud droon plahvatas Babruiski linnast 50 km kaugusel. Mõnel juhul on droonide lendamisele reageerinud ka Valgevene õhuvägi, aga ei ole nende pihta tuld avanud. Väga keeruline on praegu hinnata, mis on nende anomaaliate põhjuseks.