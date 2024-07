KALEV STOICESCU Demokraatliku maailma tõehetk saabub vähem kui nelja kuu pärast

Kongressi valimised on samuti väga olulised, kuid on paraku meedia fookusest peaaegu välja jäänud. On suur vahe, kas vabariiklastel või demokraatidel õnnestub korraga hõivata Valge Maja ja domineerida parlamendikodades, eriti Esindajatekojas, või seadusandlik ja täitevõim on vastasleeride kätes.

On iseenesest selge, et USA sisepoliitikast tulenev välispoliitilise kursi muutus NATO ja üleatlantiliste suhete kriitilise nõrgestamise suunas, kui see peaks toimuma, tulistab rahvusvahelisele õigusele ja vaba maailma väärtustepõhistele püüdlustele kuuli jalga, kui mitte pähe. Lurjuste telje riigid, eesotsas Venemaa ja Hiinaga, hoiavad pöidlad pihus, et just nii lähekski. Nad aitavad igal võimalikult viisil kaasa.