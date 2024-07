JUHTKIRI Superstaar Donald Trump

Mis puutub J. D. Vance’i, siis see mees on Trumpi vaatevinklist Pauluseks saanud Saulus. Kunagisest Trumpi kriitikust on kujunenud tema veendunud poolehoidja, kelle üleriiklik kuulsus sai alguse 2016. aastal ilmunud memuaaridega Hillbilly Elegy, kus kujutab raskuseid, milles ta perekond elas.

Niisugused iseennast teostanud mehed kõnetavad lihtsat Ameerika valijat, eriti maal, eriti väikelinnades. Nad on neile Ameerika unelma kehastuseks, eks ole ka Trump ise selline. Võib oletada, et nii atentaat kui Vance valik annavad Trumpi kandidatuuri toetusele täiendava impulsi, kuid juba senine toetuse kasv on olnud stabiilne ning muljetavaldav. Kui eelmise aasta alguses oli Bideni toetus valijate seas 44 protsenti ja Trumpil 41 protsenti, siis nüüd on see vastavalt 43 protsenti ja 46 protsenti. See näitab, et Trump on suutnud koguda juurde uusi toetajaid, millele on kindlasti juurde aidanud Bideni nõrk avalik esinemine.