TOOMAS ALATALU Tapmiste vastu poliitikas on üks (uus) rohi

Donald Trumpi tapmiskatse - nimetagem asju õige nimega, sest 100 meetri pealt ei lasta üksnes kõrva auku, tõi ameeriklastele koju kätte meeldetuletuse, et nad on sõjas. Seda küll agressiooni ohvriks langenud rahva ja riigi peatoetajana, ent see aastaid kestnud sõda läheb edasi ja ajaloo õige poole liidrirollist pole lihtsalt võimalik taanduda