RAINER SAKS Mobilisatsiooni läbiviimise peamine takistus on Ukrainas ületatud

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on väga aktiivselt tegelenud välissuhtlusega. Riigi sisepoliitika kujundamise üheks elemendiks on igapäevased videopöördumised. Aeg-ajalt on ta käinud ka piirkondades, kus olukord on kriitilisem, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.