MATTIAS JÕESAAR Michal peaks oma valitsemisstiili juba koalitsioonikõnelustel kehtestama

Ühest küljest on tore, et loodava koalitsiooni läbirääkijad annavad igapäevaselt rahvale teada, mida just laua taga arutati. Samas tuleb tõdeda, et kuigi on juba tehtud delegaatidega kümneid intervjuusid, on raske meenutada, kas üldse mingit uut infot edasi anti.