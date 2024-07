VOOTELE VOIT Tulirelv kodaniku käes, kas oht või turvalise ühiskonna tagaja?

Meie jõustruktuuride esindajad väidavad nagu ühest suust, et Eesti on nii turvaline riik, et meil ei ole tulirelva enese ja vara kaitseks enam vaja. Paradoksaalselt on seaduslik relvaomanik palju distsiplineeritum ja seaduskuulekam, kui inimene, kellel relvadega kokkupuudet ei ole, leiab Eesti Relvaomanike Liidu juhatuse liige Vootele Voit.