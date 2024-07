KADRI PAAS Tallinna koolides töötavad «ždunõd» peab välja vahetama

Selgus, et 2025. aastast, mil eestikeelse koolihariduse andmine tänavusega võrreldes veelgi laieneb, on puudu veel – hoidke nüüd toolist kinni – üle 600 eesti keelt valdava õpetaja, kusjuures õpetajaid on puudu eeskätt Tallinna linnas. Need on sellised õpetajad, kel ei ole isegi B-2 tasemel eesti keele oskust. Olgu öeldud, et B-2 on väga vilets keeletase ehk sisuliselt ei oska nad eesti keeles isegi tere öelda. Leida on vaja eestlastest või C-1 tasemel eesti keelt kõnelevad teistest rahvustest õpetajad.