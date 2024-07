RAINER SAKS Venelased tahvad näidata, et nad seisavad Trumpi valija taga

Seda ei öelda päris otse välja, vaid esitatakse kaudseid mõttekäike. Teiseks üritatakse seda atentaati näidata kui USA demokraatide poliitika jätku, et kõrvaldada president Trump presidendi valimistelt. Selleks seostatakse ka ametlikes kommentaarides kohtuprotsessid, kus Donald Trump on süüdistatav Pennsylvanias toimunud atentaadiga. Venemaa presidendi administratsiooni kõneisik esitaski pikema arutelu, kus kõneletakse president Trumpi ametist kõrvaldamisest, kui praeguse presidendi administratsiooni ametlikust poliitikast ning välditaks erinevate sündmuste parema sidususe saavutamise eesmärgil sõna atentaat kasutamist.

Venemaa mõjutustegevus üritab tabada alati mitut sihtmärki. Praegu üritatakse president Trumpi toetajate alateadvuses konstrueerida teadmist, et Vene armee mingil moel võitleb nende poolel. Teisalt üritatakse USA ühiskonnas õhutada vastasseisu ja polariseerumist ning võib arvata, et sellest kujuneb mõjutuse pealiin. Lisaks selgitatakse Venemaa kodanikele USA-s toimuva näitel, et Venemaal on stabiilne sisepoliitiline olukord. Venemaa meediaruumis on nii suunatud tegevust, kui lihtsalt emotsionaalseid esialgseid reageeringuid. Kokkuvõttes võib eeldada, et Venemaa mõjutus operatsioonide kogu masinavärk alles käivitub ning suuremaid narratiive veel kujundatakse.