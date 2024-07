PEETER ESPAK Tegurid, mis võisid viia Trumpi atentaadini

Enimkasutatava tõsiseltvõetavate reitingute andmebaasi RealClearPolitics koondkeskmised nagu ka üksikreitingud hakkasid juuli alguseks aga juba näitama, et lisaks kõikidele kaalukeeleosariikidele on Trump seisu võrdsustanud Viriginia osariigis ning ka traditsioonilises demokraatide kantsis New Yorgis oli näha drastilist liikumist Trumpi suunas.