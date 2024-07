IVO JUURVEE Trumpi turvamisel on tehtud vigu

Kui rünnaku alla satub poliitik, on kõige loogilisem eeldada poliitilisi motiive, kuid siingi on üllatavaid erandeid. Näiteks 1981. aastal president Ronald Reaganit haavanud John Hinckley soovis oma teoga pälvida näitlejanna Jodie Fosteri tähelepanu. Juhul kui atentaadi taga on apoliitiline üksiküritaja, on tema tegevuse katkestamine planeerimise faasis peaaegu võimatu, seda eriti riigis, kus tulirelvad on kergesti kättesaadavad ja oskus neid käsitseda laialt levinud.