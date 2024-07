Arvestage, et kõik, mida te loete täna Eesti meediast, on vale. Kui mitte otsene valeväide, siis olemuslikult eksitav ja asja sisu väärastav. Näiteks vahendab PM meile CNN lugu, et Trumpi tappa tahtja oli Vabariikliku partei liige. Tegelikult oli ta vasakäärmuslane, kes oli varem toetanud kõige äärmuslikumaid vasakpoolseid organisatsioone rahaliselt ja ilmselt selleks, et saada Vabariikliku partei infot ning ürituste kutseid, pannud end kirja liikmena. See on Ameerika vasakaktivistide hulgas levinud praktika, astuda vabariiklikusse, et näiteks osaleda selle erakonna sisevalimistel ja toetada võimalikult vasakpoolseid või saamatuid kandidaate.