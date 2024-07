JUHTKIRI Lasud Trumpi ja Bideni pihta

Vandenõuteoreetikutele tasub kohe öelda, et pole mõtet arendada konstruktsioone, nagu oleks selle kõik korraldanud Trump ise. Esiteks, surm möödus temast sõna otseses mõttes sentimeetrite kauguselt, kuna vähemalt üks laskudest tabas tema paremat kõrva. Ehkki vigastus ei olnud eluohtlik, voolas kõrvast palju verd, mis lisas dramaatilisust. Ent igaüks laskmisega tegelenu teab, et isegi rahulikus lasketiirus pole võimalik tulistada laskudega märklauda naerunäo kujundit, nagu tehakse Hollywoodi filmides. Wilhelm Telli lugu tabada vibupüssist täpselt õuna inimese pealael on teoreetiliselt võimalik, kuid seda pole mõtet kodus proovida.

Atentaat Donald Trumpile kõneleb eeskätt polariseerumisest ja frustratsioonist Ameerika ühiskonnas, mis sarnaneb väga Slovakkia peaminister Fico tulistamisele eelnenu ja järgnenuga. Samuti kinnitab juhtunu taaskord Isaac Asimovi kuulsat raamatutsitaati, et «vägivald on asjatundmatute viimane väljapääs». Trump on küll silmapaistev figuur, kuid tema esilekerkimise ja edu taga on konkreetsed ühiskondlikud olud. Kui Trump kaob, sünnitavad need olud kellegi teise.