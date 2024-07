«Kas see annab talle ennetähtaegse valimisvõidu, nagu paljud täna arvavad, on siiski veel vara öelda. Kuid üks on selge – USA sisepoliitika muutub veelgi polariseeritumaks ja toksilisemaks. See teeb omakorda läänemaailma senises liiderriigis kandva ühisosa leidmise peaaegu võimatuks,» kirjutab Mihkelson sotsiaalmeedias. «Arvestades kasvavat globaalset lõhet autoritaarsete ja demokraatlike riikide vahel, ennustab see meile lähikuudeks väga turbulentset ja keerulist ajajärku.»