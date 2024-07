RAINER SAKS Trumpi tulistamine loob pinnase kõikvõimalikeks teooriateks

Poola välisminister teatas intervjuus ajakirjandusele, et Poola analüüsib Ukraina ettepanekut, mille kohaselt Poola võiks Ukraina õhuruumis hävitada raketid, mis liguvad Poola suunas. Varasematel aastatel on mäletatavasti kaks korda kukkunud Poola territooriumile piiriääres raketid, mille hävitamiseks ei jäänud õhutõrjel piisavalt aega. Praegu tõusevad raketirünnaku ajal Ukraina läänepoolsele osale õhku Poola lennuväe hävitajad. Poola välisminister arutleb õigesti, et reageerides rakettidele ainult siis, kui need on sisenenud Poola õhuruumi, ohustab see igal juhul Poola kodanike julgeolekut. Kokkuvõttes ei tähenda selline sõnavõtt, et Poola on lähedal otsusele, hakata vene rakette Ukraina õhuruumis hävitama. Otsustavaks saab NATO liitlaste suhtumine ja sellise mehhanismi käsuliini ning toimise tingimusi on väga keeruline kokku leppida. Aga sellisel kujul teema käsitlemine aitab Venemaad ohjeldada. Kui taoline raketikaitse tsoon tulevikus saaks Ukraina lääneosas kehtestatud, oleks see praktikas esimene samm NATO liitlaste loodud turvatsooni suunas Ukrainas.