India peaminister Narendra Modi ütles pühapäeval, et on «sügavalt mures» seoses «oma sõbra» endise USA presidendi Donald Trumpi ründamise pärast kampaaniaüritusel.

Ungari peaminister Viktor Orbán ütles ööl vastu pühapäeva, et tema mõtted ja palved on USA endise presidendi Donald Trumpiga seoses tema tulistamisega valimiskampaania üritusel.

Trump teatas laupäeval, et teda tulistati Pennsylvania kampaaniaüritusel ning kuul tabas tema parema kõrva ülemist osa. USA võimude teatel on arvatav tulistaja esialgselt tuvastatud ja pole põhjust arvata, et oht kestab. USA meedia teatel on arvatav tulistaja surnud, lisaks temale sai surma veel üks inimene.