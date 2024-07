Tiit Riismaa Asendamatu Joe Biden: kui vaid leiduks teist iidolit

Tuntus pole siin kahevalentne mõiste — «tean», «ei tea» — vaid omab ka vahepealseid väärtusi. See, kuidas, kus tegevusvaldkonnas ja millistel asjaoludel kandidaadid on tuntuse omandanud ei ole kuigi oluline. Tuntust on võimalik valimiskampaania abil suurendada. Kandidaatide populaarsust, toetust, tuntust ei ole ekspertide ja analüütikute abil võimalik teada saada. Siin on tõe kriteeriumiks praktika.