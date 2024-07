Andri Simo Majanduskeskkonna taastumine järsku muutust ei too, aga ettevõtjate julgus kasvab

Eesti Pank prognoosib üle kahe aasta kestnud majanduslanguse lõppu 2024. aasta teisel poolaastal. Euroopa majandus on läbinud retsessioonitsükli ning on samuti taastumas. Majanduse taastumist näitab ka alanenud inflatsioonitempo ja Euroopa Keskpanga hiljutine otsus alandada ettevaatlikult intressimäärasid, et suurendada Euroopa majanduse konkurentsivõimet. Majanduskeskkonna taastumine on küll aeglane ning järsku muutust endaga kaasa ei too, kuid annab siiski pikalt suluseisus olnud ettevõtetele julgust tegutseda ja investeerida.