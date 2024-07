Rainer Saks Ukraina on saavutanud enda algatatud rahuprotsessi käigus esimese konkreetse tulemuse

ÜRO resolutsiooni järgi tuleb tagada julgeolek Ukrainas paiknevatel tuumaobjektidel vastavalt Rahvusvahelise Aatomiagentuuri ettekirjutustele. Resolutsioon toetab ka nõuet, et Venemaa okupatsiooniväed peavad lahkuma Zaporižžja tuumajaama territooriumilt. Ukraina jaoks on sellise resolutsiooni vastuvõtmine oluline võit, kuna paneb Venemaa surve alla okupeeritud alade osalises loovutamises.

Võib-olla veelgi olulisem on, et Ukraina on saavutanud enda algatatud rahuprotsessi raames esimese konkreetse tulemuse, mis annab sellele protsessile hoopis tõsisema kaalu. Mäletatavasti levis kaks nädalat tagasi ajakirjanduses info, et Venemaa siseminister edastas USA-le Venemaa presidendi nõudmised rahu sõlmimiseks Ukrainaga. Nende ettepanekute hulgas olevat ka olnud lubadus viia Vene väed välja Dnepri vasakult kaldalt saja kilomeetri ulatuses ning loovutada Ukrainale kontroll Zaporižžja tuumajaama üle. Võiks nagu järeldada, et Venemaa juhid tajuvad oma armee suutmatust seda piirkonda pikemalt enda käes hoida. Hääletamisel jäid Venemaa jaoks olulised riigid Aasias ning Lähis-Idas valdavalt erapooletuks, mis praegusel hetkel Venemaad siiski pigem rahuldab.