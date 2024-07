TOOMAS ALATALU Suurde maailmapoliitikasse on lisandunud võimalusi

Läks aga nii, et sündmusi tuli juurde – veel oktoobris tekkis uus sõjakolle Gazas, mis pani seisma USA relvaabi Ukrainale ja pomme hakkas saama hoopis Iisrael. Algul paistis, et seda sõda pole kauaks, ent äsja - 10. juulil kinnitas Iisraeli kaitseminister Gallant, et üheksa kuuga on hävitatud 60% Hamasi võitlejatest.