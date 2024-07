JUHTKIRI Kas tuled kustuvad?

Loo autor on Saksamaal elav helilooja ja 2022. aasta Postimehe arvamusliider Jüri Reinvere, kelle kaubamärk ei ole kindlasti lahmivad pealkirjad. Aga midagi pole teha, kui silmad näevad seda, mida näevad.

Reinvere kirjutab: «Mul on kombeks Saksamaal paljudele ja tihti öelda: «Nõukogude Liit on tagasi.» Või vähemalt: «Oleme teel tagasi Nõukogude Liitu.» Sellisesse, kus miski tegelikult ei funktsioneeri, aga riik laulab laulu kõige paremast elust.»

On veelgi kurvem, et seda lugedes ei saa me sakslaste üle naerda, sest sel juhul tuleb meil ka iseendi üle naerda. Meie tänases lehes on veel huvitavate pealkirjadega lugusid.

Näiteks on meil majandusteadlase Heido Vitsuri lugu «Kuidas päästa Eesti riik kraavist välja?», mis räägib sellest, et meie riigieelarve on nii segane, et sajad miljonid eurod kaovad lihtsalt kuhugile ära. Aga ka sellest, et maksuküüru kaotamine viib eelarvest minema 500 miljonit, mida üritatakse tagasi saada automaksuga, mis toob paraku sisse ainult 230 miljonit. Langetame makse selleks, et makse tõsta?

Meil on ka Liina Laksi intervjuu riigikogu rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdiga (Reformierakond), kes ütleb otse välja, et tegevuspõhine riigieelarve on täielikult läbi kukkunud ja keegi ei saa enam mitte millestki aru.