Evelyn Kaldoja Vaba maailma liider pole kodus juba neli aastat

Artiklis, millega 1975. aasta 30. mai New York Times võttis kokku toona Brüsseli Sheratoni hotellis peetud NATO tippkohtumise, kõlas tõsiseid murenoote. Viitega president Gerald Fordile kirjutas seitung, et liitlaste vahel valitseb üldine arusaam, et olukorda Portugalis tuleb jälgida mure ja hoolega, tundes suurt kaastunnet ja sõprust sealse rahva vastu.