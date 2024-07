Silver Jakobson Riigikontroll saab RMK asjadest ikka aru küll

Mida RMK õigusnõustaja Triinu Järviste mainimata jätab, on see, et alles mõne aasta eest leidis tema advokaadibüroo TGS Baltic ise, et RMK metsamaterjali müügi korraldus ei vasta täielikult Euroopa Liidu konkurentsiõigusele ega riigiabi reeglitele, ei ole nendega täielikult kooskõlas ning tegelema tuleks hakata riskide maandamisega. Ehk siis – kui vaadata tema büroo järeldust 2020. aastal ja riigikontrolli käsitlust nüüd, siis need polegi nii erinevad.