Ylle Rajasaar Ma tahan hästi süüa!

Kogu see moodne kraam toitumisnõustamisest detoksini mõikab päriselt vaid siis, kui toit, mida sööme, on kvaliteetne. Soovitus eelistada kohalikku toodangut jääb Eestis seni sõnakõlksuks, kuni see kõikjal kättesaadav on. Andaluusias lähed mistahes poodi ja võid kindel olla, et letid on kohalikust kraamist lookas, kirjutab Accelerista vastutav väljaandja Ylle Rajasaar.