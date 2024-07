AK KIRJANDUSKOOL Jüri Tuuliku «Vares» ei ole lasteraamat

On suur õnn, kui raamat jõuab lugejani ajal, mil ta selle vastuvõtuks valmis on, see tähendab kui ta on võimeline ja tahteline teost oma vanusest, huvidest, vaimsest küpsusest jms lähtuvalt lugema. Koolis käsitletava kirjanduse puhul ei pruugi see aga alati nii olla – ikka ja jälle on kuulda, et kirjandustunnis loetav on õpilastele liiga keeruline, ajalooliselt kauge, mitte eakohane või lihtsalt igav ja arusaamatu. Tagajärjeks võib olla väärt kirjandusteose kõrvale heitmine, halvemal juhul eelarvamuslik suhtumine kirjandusse tervikuna.