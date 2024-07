JUHTKIRI Jälitades koolide raha

Lisaks on häda selles, et kuluanalüüs nii üldhariduses kui kutse- ja rakenduskõrgkoolides on õppeasutuste kaupa võimatu, sest koolipidajad esitavad kuluandmeid ühes potis koos.

Pole ka saladus, et vahepealsetel aastatel on omavalitsused ja riik kõvasti haridusraha «betooni» valanud. Koolimaju on ehitatud uusi, aga ka renoveeritud olemasolevaid. Mõistagi on tore õppida ilusas koolis, kuid Eestimaal ringi käies võib näha, et kohati on lahendustega ehk üle pakutud, seda nii kasutatud materjalide kui hoonete suuruse mõttes. Tuleb arvestada, et Euroopa Liidu raha kasutamine on olnud tore, kuid hooneid tuleb üleval pidada ja talvel kütta ikkagi meil endil.