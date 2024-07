AJALUGU Kas Eesti oli 1939. aastal üksi ja kas Eesti ikka orienteerus Saksamaale

Meie rahvaarv ja territoorium ei ole kasvanud kaugeltki sama hoogsalt kui julgeolekuga seotud ametkonnad. Oleme jõukad ja panustatu ongi edu toonud. Eesti esindaja valimine Euroopa Liidu kõrgeks esindajaks lisab usku. Süvariigi või globalismi vastu jutlustajad ei suuda seda takistada. Paraku puudub veendumus, et Eesti julgeolek on kordades parem, kui see oli 85 aastat tagasi.