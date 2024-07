Jaanus Kriisk Vajame uut starti! Eestlastel raha on, aga usaldust pole

«Riigi rahakott käriseb: puudu on juba pöörane summa.» « Avaliku sektori hõive on aastaga kasvanud, erasektor on töökohti vähendanud.» «Estonian Cell teenis aegade suurima kahjumi.» «Töötlevas tööstuses kaotas töö 5548 inimest.» Need on viimaste päevade ärevate majandussõnumite väike loend, kirjutab ettevõtja Jaanus Kriisk (Isamaa).