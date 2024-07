Kätlin Muru Kuidas kindlustada varakult oma tuleviku heaolu?

Ma nii mäletan seda aega noorena, mil ma ootasin kooli lõppu ja täiskasvanuks saamist, kus kogu maailma võimalused olid minu ees valla! Kas ma neid võimalusi ka kasutasin, on muidugi iseasi kuid on vähemalt üks teadmine, milleni mina oma elus oleks tahtnud jõuda palju-palju varem – see on teadmine, et minu tänane töötamine ja tehtud valikud ei mõjuta mitte ainult minu tänast sissetulekut vaid ka tulevikku. Just nii, täna makstud maksud mõjutavad meie tulevast saadavat sissetulekut ehk pensioni, kirjutab sotsiaalministeeriumi pensionitarkuse juht Kätlin Muru.