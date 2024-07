Umbes kümme aastat tagasi Saksamaal kõik veel funktsioneeris. Tõepoolest, funktsioneeris. Rongid sõitsid sõiduplaani järgi, apteegist sai ravimeid. Restoranis sai süüa ning ajalehtedes kirjutati maailmast nii, nagu maailm enam-vähem on.

Täna on sellest väga vähe järel. Suur osa meediast kirjeldab maailma oma kitsast perspektiivist. Parempoolsete kallakutega meedia hoiab kinni maailmapildist, nagu see oli veel külma sõja lõpus. Vasakpoolne meedia on uppunud Iisraeli-Palestiina konflikti, mida ta näeb ülekruvitult mustvalgelt.