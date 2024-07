NATO tippkohtumise eel on uuesti hakatud rääkima F-16 hävitajate saabumisest Ukrainasse suve jooksul. Varasemad optimistlikud, ent siiski realistlikud prognoosid kõnelesid kõige varem juunis/juulis saabuvatest hävitajatest. Võimalik, et Venemaa viimaste nädalate raketirünnakud Ukraina lennuväljadele on osaliselt edu kandnud.