JUHTKIRI Salapuit läheb haisema

Toonane AS Graanul Investi suuromanik Raul Kirjanen, kelle firma oli üks neid, kes sai puitu kestvuslepingutega turuhinnast odavamalt, nimetab Postimehes välja toodud skeeme Eesti puiduturu moonutuste kohta fantaasiakirjanduseks. «Asjaolu, et sellisesse võrku on kaasatud ka kõrge riigiametnik – riigikontrolör – on muidugi sügavalt taunimisväärne,» kirjutab Kirjanen.

RMK kestvuslepingud on saanud lisaks ajakirjandusele ja riigikontrolörile nüüd aga uued kritiseerijad. Need on need ettevõtted, kes pidid puitu ostma kõrgema hinnaga või jäid sellest üldse ilma. Seega pole kahjusaajaks olnud üksnes Eesti riik, vaid turumoonutus on kahjustanud mitmeid ettevõtjaid, kellest kaks nüüd Postimehe veergudel sõna võtavad.

2022. aasta lõpus läks pankrotti AS Repo Vabrikud, 1975. aastast Ida-Virumaal Püssis tegutsenud puitplaaditehase järeltulija. Enne pankrotistumist andis vabrik tööd 148 inimesele. RMK kestvuslepingute diilide «tulemusel lõppkokkuvõttes plaaditehas ära häviski», on öelnud Repo Vabrikute viimane direktor Üllar Rego, sest neile ei jagunud toorainet enam piisavalt. Samal aastal, kui tehas pankrotti läks, teenis AS Graanul Invest aga rekordkasumi – 111 miljonit eurot.

