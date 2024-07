Kõik see ja ilmselt palju muudki, mis kirjutati isevalitseja tervise arvele, oli pigem Putini lihtlabase hirmu peegeldus. Putin nagu teisedki diktaatorid Stalin, Hoxha, Amin, Mao, Pol Pot jne kardab oma elu pärast. Äkki keegi kipub kallale, äkki tabab mõni haigus, mis sunnib võimust loobuma. Putinil on õigus: Venemaa juhina on ta astunud vanuse poolest surmadekaadi, mis tema eelkäijatele on lõppenud riiklike matustega.