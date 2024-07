RIHO TERRAS Euroopa Liit peab Orbáni õõnestustööle reageerima kiirelt ja otsustavalt

«Ungari eesistumine Euroopa Liidu nõukogus on vaevu alanud, kuid peaminister Orbán on juba põhjustanud märkimisväärset kahju, kuritarvitades oma rolli nõukogu eesistujariigi valitsusjuhina,» kirjutab Terras pöördumises, mis on suunatud Euroopa Komisjoni, Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi presidentidele ning kuhu kogutakse allkirju kõigilt Euroopa Parlamendi liikmetelt.