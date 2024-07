VLADIMIR NIINIMÄKI Pingeline retk elektriautoga Alpidesse

Tahaksin rääkida kõige teravamast küsimusest, mis elektriautoga reisimisel tekib. Ma ei taha rääkida ökoloogilisusest, planeedi kasust ja muust – need on praegu täiesti teisejärgulised. Raha. See on see, mis võib reisijat huvitada. Minu puhul kulutab minu planeedile kahjulik mittehübriid Mazda reisi ajal umbes 12-13 eurot 100 km kohta. Minu 100 km elektriga maksab umbes 25 eurot. Hind, mida ma ise kunagi ei maksaks, kui ma just ei sõidaks V8 Mustangiga või millegi sarnasega, kuid sellise autoga sõites on hoopis teised emotsioonid. Praegu olen kindel, et elektriauto tuleb reisil väga kallis. Kuid küsimus on ka selles, kui tihti te reisite 13 000 km kaugusele ja mida teete ülejäänud aja – igapäevaelus on see endiselt väga kasulik.