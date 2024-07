RAINER SAKS USA president on sattunud lõksu

Nende hulgas nimetataks nii Patrioti ja SampT süsteemide patareisid, kui NASMASi, IRISe, HAWKi ja Gepardi õhutõrjesüsteeme. Kuigi kokkuvõttes on tegemist väga suure ja olulise abiga Ukrainale, on mõned lubadused juba varem meedias avalikult välja käidud ning kogu loetelu ei saa pidada uueks ehk täiendavaks õhutõrjevõime kasvuks. Ukraina kindlasti ei suuda suurtes kogustes uut relvastust ka korraga vastu võtta, kuid kindlasti ei saa nende lubaduste põhjal kõneleda väga pikaajaliselt plaanist Ukraina õhutõrje tugevdamisel. USA ei jäta ka muljet, et nad kavatseksid loobuda piirangutest enda tarnitud rakettide kasutamisel Venemaa territooriumil.