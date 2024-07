JUHTKIRI Jõhkrad lapsetapjad

Vaadates Venemaa käekirja Ukraina sõjas, näeme läbiva joonena soovi murda ukraina rahva vastupanu totaalsõja põhimõtetega, mida oleme näinud juba Tšetšeenia sõdadest saadik ja samuti Süürias, näiteks Aleppos. Tulevalliga hävitatakse kõik ettejääv, tegemata mingit vahet sõjalistel objektidel või elurajoonidel, haiglatel, sünnitusmajadel.

Need on aegumatud ja andestamatud sõjakuriteod ning nende läbiviijad peavad saama karistuse: isegi siis, kui agressorriik kurjategijaid välja ei anna.

Nüüd on sellesse nimekirja lisandunud Kiievi lastehaigla Ohmatdet ründamine esmaspäeva hommikul. Venemaa propagandaaparaat on püüdnud süü veeretada Ukraina tõrjeraketi rusudele, kuid CNNis on olnud näha videoklippi haiglasse sööstvast raketist, mida on põhjust pidada tiibraketiks. Muidugi pole Vene Föderatsiooni valedel otsa ega äärt. Aga neid ei usu enam keegi.

Ukraina jõhkra ründamise motiivid on läbinähtavad. Tegemist on Venemaa imperiaalse maailmapildi elu ja surma küsimusega. Ukraina riigi eksistents ja edu seab kahtluse alla kogu Venemaa kujunemise narratiivi ning tema ajaloolise missiooni, pakkudes alternatiivi nendele, kes on unistanud inimväärsest elust. Venemaa, jagades hoope ukraina rahva kõige valusamatesse kohtadesse, loodab ohvrit sundida rahuläbirääkimistele ja alistumisele.

Kuni agressor jätkab lastehaiglate ja sünnitusmajade pommitamist, tuleb lääneriikidel tugevdada Ukraina õhukaitset.

Millisest rahust saame siin rääkida? On täiesti arusaamatu, kuidas sai Moskvas selliste sõjakurjategijatega rahust rääkida Euroopa Liidu uue eesistujariigi Ungari juht Viktor Orbán. Pole kahtlustki, et EL peab Ungari sellel kohal kiiremas korras välja vahetama. See on võimalik ELi liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamusega, niisugune mehhanism on olemas ja nii tuleb teha.

Rahu saavutamine Ukrainas on ülimalt lihtne. Selleks peab Venemaa oma väed Ukrainast välja viima. Kuni seda ei juhtu ning agressor jätkab lastehaiglate ja sünnitusmajade pommitamist, tuleb lääneriikidel tugevdada Ukraina õhukaitset. Tervitatav on Poola idee osaleda Ukraina õhuruumis Venemaa rakettide hävitamises, mis lendavad lääne suunas ning ohustavad potentsiaalselt ka Poolat.

Kui Venemaa ajastas rünnaku Kiievi lastehaiglale enne NATO tippkohtumist nimme, ajamaks kõigile amoraalse sõjapidamisega hirmu nahka, siis oli see väga rumal strateegia. Ehkki Ukraina õhukaitse tugevdamise põhimõtteline otsus on doonorite poolt juba tehtud, võib eeldada veelgi kiiremat ja otsustavamat abi Ukrainale. Ning kurjategijaid ootab tribunal.