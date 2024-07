Ülle Harju RMK puidumüüjad teavad liiga palju

Riigikontrolli auditis RMK puidumüügi kohta on viidatud, et RMK on rikkunud seadust, müües puitu alla turuhinna ja sõlmides erisoodustustega eelkokkulepped Graanul Investi ja ühe Läti firmaga.

Seadusevastasus on sedavõrd ilmne, et täpsuse ja korrektsuse poolest tuntud riigikontrolör Janar Holm kinnitas otsesõnu, et RMK on rikkunud metsaseaduse kaht pügalat. Vaid see, kas lisaks võib olla tegu keelatud riigiabiga, mille ettevõtted peaksid tagasi maksma, vajab tema sõnul väljaselgitamist.