Eesti Ukrainlaste Kongressi pöördumine seoses Kiievi lastehaiglaid tabanud Vene raketirünnakuga

Eriti küünilised ja julmad on Vene rakettide sihilikud tabamused Kiievi kahele lastehaiglale, millest üks on Ukraina suurim laste meditsiiniasutus Ohmatdet. Rakett hävitas selle haigla toksikoloogiaosakonna, kus tehti raskelt haigetele lastele dialüüsi. Praegu on teada neljast hukkunud lapsest ja arstist.