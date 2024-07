MARKO ERR Kliimaministeeriumi plaan tooks kaasa veeteenuse hinna neljakordistumise

Kuigi artiklis tuuakse välja kolme liiki erinevaid ootusi veemajandusele, on siinkirjutaja seisukohal, et veemajanduse vaatepunkt on kõigil kolmel osalisel, vee-ettevõtetel, kohalikul omavalitsusel ja riigil siiski üks: tagada, et kohalikud elanikud ja ettevõtted saaksid nõuetekohast ja mõistliku hinnaga veeteenust (joogivett ja kanalisatsiooni ärajuhtimist). Läbipaistev ja taskukohane veemajandus peaks olema meie kõigi eesmärk.