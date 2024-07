BOGÁTA TIMÁR Orbán mõistab vaid toorest jõudu

Tagasiteel antud intervjuu ajal oli Orbán endaga silmanähtavalt rahul, kiideldes, et korraldas kohtumise ELi, NATO ja kõigi oma liitlaste selja taga. Kõigest mõni päev hiljem üllatas ta maailma taas sellega, et lendas läbi Venemaa õhuruumi Hiinasse. Esmaspäeval, 8. juulil, pommitas Putin Kiievis lastehaiglat.

Kõik on ilmselgelt väga ärritunud. Mitmed ELi diplomaadid pidasid kohe vajalikuks avalikult rõhutada, et Orbán ei esindanud Moskvas mitte mingil juhul Euroopa Liitu. Aga see kõik oli paraku nagu hane selga vesi. Putinil ja Orbánil – sõpradel, nagu nad tihti armastavad teineteisest rääkida – olid juba ammu plaanid tehtud ning mõlemad tundsid ennast üksteise seltskonnas väga mõnusalt.