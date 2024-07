JAAN MÄNNIK Rootsi ühiskond tunnetab ohtu

Avalikustatud strateegia eesmärk on, et erinevad ühiskondlikud asutused ja grupid kasutaksid seda, kui määravad oma prioriteete. «On tähtis prioriseerida õigeid asju õigel ajal,» ütles Kristersson. Ta rõhutas, et palju on vaja teha, et kindlustada turvalisust ja julgeolekut ning sellega on kiire.