RAINER SAKS Venelased panid toime järjekordse sõjakuriteo

Õhukaitsest ei pääsenud küll läbi väga palju rakette, kuid tabatud tsiviilobjektid tõid kaasa palju ohvreid. Ei ole üllatav, et Ukraina õhukaitse ei suutnud tabad Kh-22 rakette. Tabada ei suudetud ka Tsirkoni raketti, ühte ballistilist raketti Iskander M, kahte Kaliber raketti ning kahte Kh-101 raketti. Näib, et Venemaa ründas taotluslikult tsiviilobjekte. Eriti jõhker ja mõttetu on lastehaigla ründamine Kiievis. Lisaks rünnati veel ühte haiglat Kiievis ja Dnipros. Kokku sai üle kogu Ukraina surma vähemalt 37 inimest, aga kuna tabatud hoonete rusude eemaldamine alles käib, siis on hukkunuid tõenäoliselt veelgi rohkem. Sooritatud on uus sõjakuritegu, milliseid on tulevikus võimalik vältida, kui anda Ukrainale vajalikku abi ning toimetada lubatud abi ka kiiresti kohale.