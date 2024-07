JUHTKIRI Nuputamist nutikaile

Mélenchon on juba jõudnud teatada, et vasakpoolsed peavad nüüd saama peaministri koha. Kuidas aga mis tahes poliitilist jõudu esindav peaminister hakkab moodustama valitsust, on ilmselt miljoni euro küsimus.

Kuid aeg ei oota. Sügisel algavad Prantsusmaa parlamendis eelarvekõnelused ning see sisaldab kohti, kus suuremad poliitjõud ei suuda kunagi kokku leppida. Sisepoliitilise kähmluse ja lehmakauplemise tõttu võib kannatada ka abi andmine Ukrainale.

Euroopa toetus Ukrainale on aga Eestile eksistentsiaalse tähtsusega. Segadus Prantsusmaal on selges kontrastis Ühendkuningriigis toimuvaga, kus uus peaminister Keir Starmer on lubanud selget toetuse jätkumist Ukrainale ja tugevat NATOt. Kui Briti parlamentarism näitas peetud valimistega oma tugevust, siis sama ei saa kahjuks öelda Prantsusmaa kohta, kus poliitiline turbulents kestab juba teab kui kaua.

Lisamoment on veel, et kui vasakpoolsed pole rahul sellega, kuidas kulgeb valitsuse moodustamine, võivad puhkeda rahutused ja streigid. See kõik leiaks aga aset Pariisi olümpiamängude ajal, nii et sujuv spordipidu võib sattuda löögi alla. Kokkuvõttes ei toonud Prantsusmaa parlamendivalimised oodatud selgust, vaid lõid pildi veelgi rohkem segamini.